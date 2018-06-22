شاهد ساحة موسكو التي تجمع "متناقضات" كأس العالم

آلاف الجماهير الرياضية من مختلف دول العالم حضرت لتشجيع منتخباتها المشاركة في مونديال روسيا 2018، تلتقي يوميا في ساحات العاصمة موسكو، للتعبير عن عشقها وهوسها بكرة القدم، في مشهد رياضي وثقافي لا يتكرّر.

هنا في الساحة الحمراء أو الميدان الأحمر، القلب النابض للعاصمة موسكو الأكثر شهرة، يتزين المشجعون بأعلام بلدانهم وقمصان منتخباتهم وسط أهازيج ورقصات اختلفت حسب عادات وتقاليد ولغات كل بلد.

طوال الليل والنهار، يستمتع الحاضرون بهذا المكان يوميا بتقليعات المشجعين، فترى الخرجات الغريبة للجمهور المكسيكي ورقصات صاحبات القبعات الشهيرة، بينما يتفنن البرازيليون بأزيائهم الصفراء والخضراء في هز أجسادهم على أنغام السامبا، كما أضفى مشجعو المنتخب الكولومبي أجواء من الفرحة على إيقاعات السالسا، ولفت جموع المشجعين العرب الأنظار إليهم بأغانيهم الصاخبة متعددة اللغات، وقدّم أصحاب الأرض عروضاً باللباس التقليدي احتفاء بترشح منتخب بلادهم إلى الدور الثاني.

صغار وكبار نساء ورجال من كل دول العالم تجتذبهم الساحة الحمراء والشوارع المحيطة بها، فتختفي الحدود وتذوب الخلافات ويتجمّع الكلّ جنبا إلى جنب، في مشهد تغلب عليه الروح الرياضية، بعيدا عما آلت إليه نتائج منتخباتهم المتنافسة، أو ما يحدث فيما بينهم على مدرجات المستطيل الأخضر من صراع وتنافس على النتيجة.