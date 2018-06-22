فيديو مذهل.. شاهد ردة فعل طفلة تسمع الكلمات لأول مرة

شُخصت الرضيعة، أيلا إيسلر، بأنها لا تسمع حينما كانت حديثة الولادة، بعد عدة اختبارات لكنها تمكنت من سماع أولى الكلمات بفضل جهاز قوقعة جديدة زُرعت لها.

وقال ويل إيسلر، والد الطفلة إيلا: "قبل بضعة أسابيع كانت الطفلة خضعت لعملية جراحية لوضع القوقعة الجديدة".

أما آنا إيسلر، أم أيلا، فقالت: "هذه الجراحة ستغير حياتها تماماً (..) سوف تُفتح أمامها جميع الأبواب التي كانت موصدة".

والتقطت الكاميرا في مستشفى كوك للأطفال في تكساس ردة فعل الطفلة، وكذلك ردة فعل أمها التي أجهشت بالبكاء.

وقال والدا أيلا إنهما يأملان أن تنتشر قصتهم للآخرين لرفع الوعي لدى الناس، وليتمكن من يعاني من زراعة قوقعة وبالتالي السماع.

وكان والدا الطفلة يتواصلان مع إيلا من خلال لغة الإشارة. أما الآن فبالكلام الطبيعي.