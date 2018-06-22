مشجع كرة يعتذر بسبب تحرشه بمراسلة تلفزيونية على الهواء

تقدم مشجع كرة قدم روسي، الجمعة، باعتذار لمضايقته مراسلة تلفزيونية وتقبيلها خلال بث تلفزيوني مباشر في إطار فعاليات مونديال 2018 في روسيا.

وقال المشجع للصحافية الكولومبية في قناة "دويتشه فيله" الألمانية، خولييت غونزاليز تيران، في اتصال بالفيديو بثته المحطة "أتقدم بعميق اعتذاري".

وأضاف المشجع الذي رفض كشف اسمه "تصرفت على نحو أرعن ولم أفكر بأني سأتسبب لك بالارتباك والصدمة".

وكانت تيران تدلي برسالة مباشرة من مدينة سارانسك الروسية عندما ظهر الرجل فجأة، وقام بلمسها والتحرش بها وتقبيلها على خدها.

ونددت القناة الألمانية بهذا التصرف واضعة إياه في خانة التحرش الجنسي. وقد حقق التسجيل المصور للحادثة انتشارا كبيرا على الإنترنت.

وقال الرجل الروسي إنه نفذ فعلته بسبب رهان مع صديق له على قدرته على تقبيل المراسلة على الخد، وقد انتظر بدء رسالتها على الهواء لينفذ الشرط.

وأشار الرجل إلى أنه اعتقد أنه يمسك بكتفي المراسلة بيديه لكن "يبدو أني أزحت يدي قليلا".

ولفتت تيران إلى أنها تقدّر هذا الاعتذار مؤكدة عزمها على طي هذه الصفحة.

وأضافت "أرفض أن أكون ضحية، أريد فقط مواصلة عملي".