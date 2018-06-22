وفاة والد المصممة كيت سبيد بعد أسبوعين من انتحارها

توفي والد مصممة الأزياء الشهيرة المنتحرة #كيت_سبيد، بعد حوالي أسبوعين من انتحار ابنته.

وقالت العائلة في بيان، الخميس، إن الأب إيرل إف. بروسناهان، البالغ من العمر 89 عاما، كان في حالة صحية متدهورة، "ومحزونا لوفاة ابنته الحبيبة"، نقلا عن وكالة رويترز.

وتوفي بروسناهان، المعروف بين أسرته وأصدقائه باسم فرانك، ليلة الأربعاء في منزله بمدينة كانساس سيتي في ولاية ميسوري. ولم تحدد عائلته سبب الوفاة.

وجاء رحيل الأب قبل ساعات من جنازة ابنته الراحلة، التي أقيمت بعد ظهر الخميس في كنيسة بمدينة كانساس، مسقط رأسها.

وعُثر على المصممة الشهيرة كيت سبيد، البالغة من العمر 55 عاماً، وهي واحدة من أطفاله الستة، منتحرة في شقتها بمدينة نيويورك يوم 5 يونيو/حزيران.

وقال زوجها اندي، الذي صنعت معه امبراطورية من خلال تصاميم حقائبها الملونة، إن كيت عانت من الاكتئاب والقلق لأكثر من 15 عاما، ولكن بلا مؤشرات على عزمها الانتحار.

وعمل الأب الراحل بروسناهان في المشروعات الخاصة بالعائلة بقطاع البناء والتشييد. وأنجب من زوجته ساندي خمسة أطفال، ولديه 8 أحفاد.