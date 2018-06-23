بالفيديو.. فرقة برازيلية تشعل ليل موسكو

في شارع نيكولا سكا، أحد أشهر شوارع #موسكو السياحية والقريب من الساحة الحمراء، احتفلت إحدى الفرق البرازيلية بفوز فريقها على منتخب كوستاريكا بهدفين عن طريق تقديم عرض فني موسيقى راقص شارك فيه 8 من أعضائها، ما تسبب بتوقف الحركة في الشارع تماماً نتيجة الازدحام الذي أحدثه تجمع الجماهير والمشجعين الذين توافدوا إلى المكان لرؤية وتصوير العرض المبهر الذي تقدمه الفرقة، والذي استمر لنحو ساعتين، تخللته إعادة العرض أكثر من مرة بناء على طلب الجماهير.

وأحرزت البرازيل هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع لتتقدم إلى صدارة المجموعة الخامسة في مونديال روسيا 2018.