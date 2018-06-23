صور لـ"فينيسيا الشمال".. جولة نهرية على هامش المونديال

أينما تتوجه في سان بطرسبورغ تجد القنوات المائية والجسور التي كانت سبباً في تسمية المدينة بـ"فينيسا الشمال"، تشبيهاً لها بفينسيا روما.

لا يمكن أن يأتي الزائر إلى سان بطرسبورغ، دون أن يأخذ جولة سياحية نهرية تطوف به في شتى نواحي المدينة التي يوجد بها ما يزيد على 700 جسر.

وتعتبر الجسور المتحركة الـ13 التي تفتح وتغلق أحد أهم مزارات المدينة السياحية فقد بني بعضها قبل اختراع الكهرباء وما زالت تدار بهذه الطريقة الفريدة حيث تفتح هذه "الكباري" ليلاً لتسمح للسفن الكبرى بالعبور في نهر نيفا في مشهد مبهر وذلك في فصلي الربيع والصيف فقط، أما في فصلي الخريف والشتاء فيظل النهر جامدا غير صالح للملاحة.

الآلاف من السائحين قدموا من مختلف البلدان لمشاهدة هذا الجسر الأشهر في سان بطرسبورغ على هامش مونديال روسيا 2018. محمد زكي وأصدقاؤه قدموا من مصر لمشاهدة مباريات منتخب مصر في كأس العالم. يقول محمد إن حظهم السعيد جعل مصر تلعب ثاني مبارياتها في هذه المدينة الجميلة والتي سمعوا عنها كثيراً إلا أن الجسور التي تفتح ليلاً هي أكثر ما يرغبون بمشاهدته بعد ما قرؤوا عنها فيما قال حازم عبدالله إن المنظر رائع للغاية خاصة مع الإضاءة والموسيقى والأجواء المبهجة التي تصاحب فتح الجسر.

وقبل دقائق من فتح الجسر يقوم الجميع بالتصوير ليوثق هذا المشهد المبهر، ومع الموسيقى الجميلة وآلاف السائحين وعشرات المراكب يرفع الجسر في أجواء احتفالية بينما يتوقف المرور وحركة السير على الجسر. توقف يسمح للجميع بأخذ الصور بحرية تامة لتوثيق هذا المشهد الرائع خلال فترة رفع الجسر وما هي إلا ساعتين وتعود الأمور إلى طبيعتها ويبقى على من أعجبه هذا المشهد أن يعود في اليوم التالي لمشاهدته من جديد.