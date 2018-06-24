العربية.نت اليوم..على السعوديات تجنب 3 مخالفات بالبحرين

عرضت فقرة "العربية.نت"، اليوم الأحد، مجموعة من الأخبار المنوعة ضمن برنامج "صباح العربية" من تقديم الزميلة #هبة_فارس.

وبما أن هذا اليوم تاريخي في السعودية مع بدء تطبيق قرار قيادة المرأة للسيارة، تحدث سفير السعودية في البحرين لـ"العربية.نت" عن عبور المرأة السعودية عبر جسر الملك فهد للبحرين، وحذر من 3 مخالفات شائعة.

ومن السعودية أيضا.. استعرضنا شروط وموعد استقبال طلبات السعوديات لوظيفة مراقب جوي.

ومن مصر.. صور جديدة لضحايا مذبحة مصر التي وقعت أثناء مباراة مصر وروسيا.. وشكوك رجال الأمن حول أن يكون القاتل أحد القريبين من الأسرة والمعروفين لها.

ومن العراق.. فيسبوك وزير تعليم العراق ينشر أسئلة الامتحانات النهائية.

ومن الصفحة الأخيرة.. تقاعد القس الذي صفع طفلا رضيعا في فيديو أثار غضب الناس.