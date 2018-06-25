صور للأمير وليام وولي عهد الأردن يشاهدان مباراة إنجلترا

بث قصر كنسينغتون الملكي البريطاني مساء الأحد صوراً على #تويتر لدوق كامبريدج #الأمير_وليام، وولي العهد الأردني الأمير حسين بن عبد الله، وهما يشاهدان تسجيلاً لمباراة كرة القدم بين منتخبي #إنجلترا وبنما في دور المجموعات بمسابقة كأس العالم في #روسيا، والتي انتهت بفوز ساحق وتاريخي للمنتخب الإنجليزي 6 -1، وضمان تأهله لدور الستة عشر.

ووصل الأمير وليام (36 عاما) نجل الأمير تشارلز إلى عمَّان الأحد، ولم يسمح له جدول زيارته بمتابعة نتيجة المبارة، حيث شارك لاحقا في احتفال رسمي بعيد ميلاد الملكة أليزابيث أقيم في مقر السفير البريطاني في عمان.

وعلى متن الطائرة، ضحك الأمير وليام، وهو رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، مع الصحافيين وتمنى منهم عدم إبلاغه بنتيجة المباراة لكي يحتفظ بأجواء الإثارة وهو يتابع تسجيلاً لها لاحقاً. ويذكر أن حوالي 25 مليون إنجليزي تابعوا المباراة على الهواء مباشرة، نقلا عن "ديلي ميل" البريطانية.

وبعد أن انتهى الأمير وليام من جدول أعماله في العاصمة الأردنية، الأحد، استقر في غرفة معيشة، وعلى أريكة بجوار ولي العهد الأردني، 23 عاما، وشاهدا معا تسجيل المباراة على شاشة تلفزيونية ضخمة، وبجوارهما المرطبات، وابتسامة عريضة ترتسم على وجهيهما.

وكان ولي العهد الأردني قد طلب من مساعديه تسجيل المباراة حتى يتمكن ضيفه من مشاهدتها ليلا.

ويجمع الأمير وليام وولي العهد الأردني الدراسة والتخرج في أكاديمية ساندهيرست العسكرية في #بريطانيا.

وفي مباراة الأحد، سجل اللاعب هاري كين ثلاثية حققت للمنتخب الإنجليزي أكبر فوز له عبر تاريخ مشاركاته في مسابقات #كأس_العالم.

ومثل الفوز التاريخي للمنتخب الإنجليزي، فإن وصول الأمير وليام إلى #الأردن يجعله أول عضو في العائلة المالكة في بريطانيا يقوم بزيارة رسمية لكل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

ويتوجه الأمير وليام، الذي يأتي في المرتبة الثانية في ولاية العرش البريطاني، إلى إسرائيل مساء الاثنين، بعد زيارة مدينة جرش الأثرية في عمان صباحاً، ليبدأ زيارته التاريخية. وسيجري محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس.