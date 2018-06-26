انظر إلى نعامة تهاجم المتفرجين عليها في بلاد المونديال

فلت الزمام من الطائر الأكبر حجماً على سطح الأرض وأسرعها جرياً، وهي النعامة، فهاجمت متفرجين عليها في سيرك بمدينة Kazan البعيدة بجمهورية "تاتارستان" الروسية، أكثر من 800 كيلومتر عن #موسكو، من دون أن يعرف أحد سبب هيجانها ورفضها الانصياع لأوامر مدربها والمعتني بها في السيرك، إلا أنها لم تضع رأسها في الرمال، كما عادة النعام، بل انقضّت فجأة على المتفرجين ودبت فيهم رعباً وتوتراً.

وحاول المدرب تهدئتها وتحذيرها في الوقت نفسه عبر صرخات تنبيه دربها عليها، لكنها عاندت ولم تعره اهتماماً، بل استمرت تحاول ركل عدد من المتفرجين بقدميها، بحسب ما نراها في #فيديو مرفق تعرضه "العربية.نت" الآن، وصوره أحد المتفرجين بهاتفه المحمول، إلا أن الكراسي عرقلت محاولاتها للركل ومنعتها من أذية أحد، فانكفأت وعادت إلى الحلبة من جديد، وسط صراخ المحتشدين، وكان عددهم الأحد الماضي أكثر من 300 على الأقل، وفقاً لما ذكره موقع Life.ru الإخباري الروسي.



خطورة النعامة التي يزيد وزنها أحياناً عن 100 كيلوغرام، وسرعتها عن 70 كيلومتراً بالساعة، خصوصاً ذكرها المعروف باسم الظليم، أن بنيتها قوية، إلى درجة أن بإمكانها قتل إنسان أو حيوان بركلة من أحد قدميها، وهي ليست من نوع جبان، بل تتمتع بشجاعة نادرة، وغرزها لرأسها في الرمال ليس لخوفها من مواجهة مشكلة طرأت عليها، بحسب ما يعتقد البعض، بل للنظر في حال بيض وضعته لتفقيس فراخها، ولما يحين المخاض الموقوت ترقد على بيضها أكثر من 40 يوماً في بعض الظروف، وهي لا تميل للاعتداء على أحد، لذلك فإن شيئاً حقنها بالغضب في السيرك التاتارستاني وجعلها تنتفض.