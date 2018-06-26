ترمب جونيور.. قصة حب جديدة مع مذيعة قناة فوكس

كشف دونالد ترمب جونيور، نجل الرئيس الأميركي دونالد #ترمب، رسميا، الأحد، عن علاقته مع مذيعة قناة "فوكس نيوز" كمبرلي غيلفويل.

وجاء الإعلان بالتزامن بين الاثنين، حيث نشرا في وقت واحد صور رحلة صيد رومانسية في ولاية مونتانا خلال عطلة نهاية الأسبوع على حسابيهما في موقع #إنستغرام.

وانفصل ترمب الابن عن زوجته فانيسا بعد زيجة استمرت 13 سنة، أنجبا خلالها 5 أطفال. ولا يزال الاثنان في مرحلة إنهاء إجراءات الطلاق.

وارتبط ترمب (40 عاما) وغيلفويل (49 عاما) بعلاقة منذ مايو الماضي عقب انفصال الأول عن زوجته.

ومن جانبها، تزوجت غيلفويل مرتين من قبل: حاكم ولاية #كاليفورنيا، غافن نيوسوم، وانفصلا عام 2005، ثم مصمم الديكور إريك فيلنسي من 2006 إلى 2009.

وعملت غيلفويل مدعية عامة في كاليفورنيا قبل الانتقال إلى مدينة #نيويورك للعمل مذيعة، وبدأت مع "سي إن إن"، ثم انتقلت إلى قناة "فوكس نيوز" عام 2006، نقلا عن "بيزنس إنسيادر".

وزار ترمب جونيور وغيلفويل ولاية مونتانا في عطلة نهاية الأسبوع للمشاركة في مؤتمر #الجمهوريين بالولاية دعما لمرشح مجلس الشيوخ الجمهوري مات روزينديل .

وقال نجل ترمب أمام الحشد، وفقا لمجلة "فانيتي فير": "أشكر كيمبرلي على الحضور، سنخرج غدا للصيد وإطلاق النار، وهو اختبار صغير لمعرفة إذا كانت تحب ذلك أو تدعي أنها تحبه، ولكن على أي حال سنمضي وقتا ممتعا، بالنسبة لي على الأقل".

ويُعرف عن ترمب جونيور شغفه بالخروج إلى الهواء الطلق، ويبدو أن المرأة الجديدة في حياته تشاركه نفس الاهتمام.

وأعاد ترمب جونيور، الأحد، نشر صورة له مع غيلفويل أثناء حضور حفل غنائي في لونغ آيلاند، وكانت الأخيرة قد نشرت ذات الصورة على إنستغرام في وقت سابق.

وعلقت فانيسا طليقة ترمب جونيور على #تويتر يوم 14 يونيو، وقالت إنه لا يجوز مهاجمة امرأة تواعده: "انفصلنا قبل 9 أشهر ونحترم قرارات وخصوصية بعضنا بعضا، واهتمامنا ينصب على تربية أطفالنا".

وحتى المرأة الجديدة في حياة ترمب جونيور أبدت إعجابها على إنستغرام بصورة نشرتها فانيسا في عيد الأم الماضي، في مؤشر على تطبيع العلاقة بينهما.