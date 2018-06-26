خبر سار لمحبي الباندا.. مي شيانغ قد تستقبل مولودا جديدا

قال مسؤولون في حديقة الحيوانات الوطنية التابعة لمعهد سميثسونيان، يوم الاثنين، إن واحدة من حيوانات

الباندا التي تعيش في العاصمة الأميركية #واشنطن قد تكون حبلى، لكنهم حذروا محبي الحيوانات الثديية الصوفية بلونيها الأبيض والأسود من أن الحمل لم يتأكد بعد.

وأضافت متحدثة باسم حديقة الحيوان، يوم الاثنين، أن الباندا مي شيانغ العملاقة التي جرى تلقيحها صناعيا في أول مارس/أذار تبدي علامات على الحمل لكن تلك العلامات تتطابق أيضا مع تغيرات هرمونية وسلوكية للحمل الكاذب، بحسب رويترز.

وأكدت المتحدثة ديفين ميرفي في مقابلة تلفونية "من المحتمل أن نعرف خلال الشهر القادم إن كان هناك حمل حقيقي أم حمل كاذب". ومضت تقول "الوسيلة الوحيدة لمعرفة ذلك بشكل مؤكد هي ظهور جنين على جهاز للموجات الصوتية".

وكان لمي شيانغ 5 حالات حمل كاذب على الأقل خلال 18 عاما منذ قدومها إلى حديقة الحيوان في واشنطن، حيث الباندا من أكثر الكائنات جذبا للزوار.

والباندا العملاقة من الأنواع المعرضة للخطر، إذ يقدر الصندوق العالمي للحياة البرية عددها بنحو 1864 فقط في البرية. وتوجد بضع مئات من الباندا في الأسر، معظمها في الصين.

وقالت حديقة الحيوان يوم الأحد إنها تغلق القسم في الداخل لمكان عيش الباندا العملاقة لتوفير بيئة أكثر هدوءا لمي شيانغ بعدما بدت عليها علامات تشير إلى أنها قد تكون حبلى.

ولا يزال بوسع زوار الحديقة مشاهدة ذكري الباندا العملاقة، تيان تيان وبي بي في منطقة العرض المفتوحة.