اللوفر يعلن موعد عرض "مخلص العالم" في أبوظبي

أعلن متحف اللوفر أبوظبي، الأربعاء، أن لوحة "سالفاتور موندي" للرسام ليوناردو دافينتشي، التي بيعت في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر بسعر قياسي بلغ 450 مليون دولار، ستعرض في المتحف الإماراتي اعتباراً من أيلول/سبتمبر.

وقال المتحف في حسابه على تويتر "لوحة تمثل محطة فارقة في تاريخ الفن رسمها أهم فنان في التاريخ!"، مشيرا إلى أن هذه "الأيقونة" للرسام الإيطالي الشهير هي "من أبرز الاكتشافات الفنية التي شهدها العالم".

وتابع "تنتظركم من تاريخ 18 أيلول/سبتمبر في اللوفر أبوظبي".

موضوع يهمك ما هي قصة لوحة "سلفاتور موندي" للفنان العالمي ليوناردو دا دافنشي، التي اعتبرت أغلى لوحة في العالم واقتناها... هذه قصة "المخلص" أغلى لوحة في العالم الأخيرة

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعلن متحف اللوفر أبوظبي أن دائرة الثقافة والسياحة في العاصمة الإماراتية "استحوذت على هذا العمل الفني من أجل المتحف"، ويشير اسمها إلى "مخلص العالم".

والمزاد الذي بيعت خلاله "سالفاتور موندي" جرى في نيويورك ونظمته دار "كريستيز"، وقد حطم خلاله هذا العمل السعر القياسي لأغلى لوحة في العالم، والذي كان عائداً لـ"نساء الجزائر" لبابلو بيكاسو (179,4 مليون دولار في العام 2015).

ورسم دافينتشي (1452-1519) اللوحة البالغ طولها 65 سنتيمتراً وعرضها 45 قرابة العام 1500. ويفيد خبراء أن البلاط الفرنسي طلب اللوحة وكانت كذلك ملكاً لملوك إنجلترا.

وبعد ظهورها مجدداً في نهاية القرن التاسع عشر، اعتبرت لفترة طويلة أنها عائدة لأحد معاصري ليوناردو دافينتشي. وقد بيعت بسعر 45 جنيهاً إسترلينياً العام 1958 لدى دار "سوذبير"، ولم يؤكد نسبها إلى الرسام الكبير إلا في العام 2005.

وقال رئيس دائرة السياحة والثقافة في أبوظبي محمد خليفة المبارك لوكالة فرانس برس "اخترنا هذه اللوحة بناء على تصنيفها على أنها تحفة فنية ولانسجامها" مع روح المتحف.

ويضم متحف اللوفر أبوظبي الذي افتتح في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لوحة أخرى لدافينتشي هي "الحدادة الجميلة".