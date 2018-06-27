بالصور.. هذا مترو سان بطرسبورغ الأعمق في العالم

لا يمكن أن يأتي الزائر إلى مدينة سان #بطرسبورغ دون أن يزور مترو المدينة الذي يعد أحد أبرز معالمها كما يعتبر وسيلة نقل أساسية لأغلب سكان المدينة وزائريها، كما يعتبر من المعالم المعمارية الرائعة حيث يظهر لكل محطة طابعها المعماري المميز.

يعتبر مترو مدينة سان بطرسبورغ في #روسيا أحد أقدم متروهات في العالم، حيث افتتح في عهد الاتحاد السوفيتي عام 1955 ويعتبر ثاني أطول مترو في روسيا بعد مترو موسكو، ويبلغ الطول الإجمالي لمحطاته 113 كم، ويتألف المترو من خمسة خطوط رئيسية بها 67 محطة تقع 63 منها تحت الأرض.

ويعتبر مترو سان بطرسبورغ أحد أعمق المتروهات في العالم، حيث يصل متوسط عمق المحطات إلى 60 متراً تحت الأرض، وتصنف محطة مترو "أدميراليسكايا" على أنها #المحطة_الأعمق على الإطلاق في العالم بعمق يصل إلى أكثر من 100 متر تحت مستوى الأرض، وتمتد السلالم الكهربائية المتحركة في محطات مترو سان بطرسبورغ إلى أعماق يصل بعضها إلى 150 متراً ما يجعلها أيضا أطول سلالم كهربائية في العالم.

ويصنف على أنه ثاني أكثر المحطات ازدحاماً في روسيا، حيث ينقل حوالي مليوني مسافر بشكل يومي ويعمل المترو منذ الساعة الساسدة صباحا وحتى منتصف الليل، وكل محطة تحوي خرائط تساعد المسافر في تحديد وجهته التي يقصدها ويصل المعدل الزمني لتتابع المتروهات في مترو المدينة إلى ثلاث دقائق فقط، ما يجعله وسيلة المواصلات ليس فقط الأرخص وإنما الأسرع على الإطلاق.