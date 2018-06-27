حاكم دبي يشيد بإماراتي أنقذ سورياً من موقف محرج

أشاد حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، بمواطن إماراتي أنقذ سورياً مقيماً في الإمارات من موقف محرج يوم عيد الفطر قبل أيام.

فقد قرر السوري فاتح التوجه يوم العيد إلى سلطنة عمان، وما إن وصل إلى منفذ حتا الحدودي حدث ما لم يكن متوقعاً، حيث تعطلت سيارته فجأة في يوم عيد ويوم جمعة كذلك، إضافة إلى أن الساعة كانت السابعة صباحاً.

سالم البدواوي .. موظف حكومي .. ومواطن إماراتي .. ورجل يحمل معاني الشهامة الإماراتية pic.twitter.com/HpL8B2fgcm — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) June 26, 2018

وطلب منه الموظف المسؤول في المنفذ أن ينقل سيارته إلى الموقف المخصص لحين الوصول إلى حل لهذه المعضلة.

وبينما وقف فاتح يفكر بالذي سيفعله في مثل هذا الموقف المحرج جاء الضابط الإماراتي مستفسراً فأخبره بقرار رجوعه مع أهله إلى دبي وإلغاء الرحلة إلى عمان، وهنا ضرب سالم البدواوي مثالاً يعكس ما تربى عليه أبناء الإمارات من الشهامة الأصيلة، وقرر البدواوي إعطاء سيارته لفاتح وأسرته حتى يكمل رحلته وقضاء عطلته مع أهله، وعند العودة كان قد أكمل إصلاح السيارة المعطلة، وفق ما ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية.

وكتب الشيخ محمد بن راشد تغريدة على تويتر: "سالم البدواوي .. موظف حكومي .. ومواطن إماراتي .. ورجل يحمل معاني الشهامة الإماراتية"، مرفقاً إياها بفيديو لمداخلة السوري فاتح على قناة "سما دبي".