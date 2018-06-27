فيديو.. مجدي عبد الغني يصرخ في الصحافيين: أنا مش حرامي

شهد المؤتمر الصحافي الذي عقده اتحاد الكرة المصري، اليوم الأربعاء، للرد على كافة التساؤلات التي أثيرت حول بعثة منتخب #مصر في #روسيا، وإخفاق الفريق المصري في المونديال، مشادة ساخنة بين #مجدي_عبدالغني عضو الاتحاد وبعض الصحافيين الحاضرين للمؤتمر.

وفوجئ الحاضرون بمجدي بعد الغني يلتقط الكلمة من المهندس أبو ريدة، رئيس الاتحاد، ويقول بصوت عالٍ إنه لم يسرق شيئا ولم يرتكب جريمة يعاقب عليها، في إشارة لما تم تداوله قبل انطلاق مباريات المونديال وسفر بعثة المنتخب المصري، من أنه اعتدى على العاملين التابعين للاتحاد لرفضهم حصوله على قمصان وملابس خاصة بالمنتخبات بغير وجه حق.

وصرخ عبد الغني في الصحافيين قائلا: "أنا مش حرامي، ولم أسرق قمصانا، أو أرتكب جريمة أعاقب عليها، والقرار الذي اتخذه ضدي المهندس أبو ريدة كان خاطئا".

وأضاف عبد الغني: "أنا لا أقبل التشكيك في سمعتي، وأتيت لأبرئ ذمتي"، مضيفا "إنه تحدث الآن، وبعد خروج المنتخب من المونديال، لأنه لم يقبل أن يتحدث في مثل هذه الأمور والمنتخب مقبل على السفر للمشاركة في المونديال"، نافيا ما نسب إليه من تهديده لأعضاء الاتحاد بكشف المستور بعد قرار أبو ريدة إلغاء رئاسته لبعثة منتخب مصر.

في سياق متصل وخلال المؤتمر اعتذر #هاني_أبوريدة رئيس اتحاد الكرة عن المستوى الذي ظهر به المنتخب في روسيا، وقال إن الأداء كان سيئا، وشكل المنتخب في المباراتين الأخيرتين لم يكن مرضيا.

وأضاف أنه طلب من المدير الفني الأرجنتيني هيكتور #كوبر تقديم تقرير فني عن سبب الإخفاق خلال 48 ساعة.

وحول سبب اختيار الشيشان كمقر لإقامة المنتخب المصري، قال رئيس اتحاد الكرة المصري، إن الاختيار وقع في البداية على مدينة كازان، ولكن بعض الفرق التي تأهلت مبكرا اختارتها، ولم يعد بها مكان مناسب لإقامة المنتخب.

وأضاف أبو ريدة: إن الاتحاد الدولي وبعد إجراء القرعة سمح للاتحاد المصري بالاختيار والمفاضلة بين #غروزني ومدينة أخرى للإقامة، وسافرت لجنة من الاتحاد إلى غروزني لمشاهدتها على الطبيعة كان من ضمن أعضائها المدير الفني وهو الذي اختار المدينة للإقامة، مضيفا أنه قال لكوبر إنها بعيدة عن ملعب المباريات، ورد عليه الأخير بالقول "إن هذا لا يهم".

وأكد أبو ريدة أن الالتزام والانضباط كان عنوان معسكر المنتخب خلال تواجده في روسيا، نافيا دخول أي شخص فندق الفريق كما تردد.

وحول زيارة الرئيس الشيشاني لمعسكر منتخب مصر، قال أبوريدة إنه لا يمكن رفض دعوى الرئيس الشيشاني بزيارة معسكر الفريق والتقاط الصور التذكارية مع اللاعبين.