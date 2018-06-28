صور مونديال روسيا.. خروج عن المألوف وأجساد ملونة

بين الأزياء الغريبة والمثيرة وصبغ الجسد بألوان علم بلد المنتخب، يحاول مشجعو كرة القدم لفت الأنظار إليهم داخل وخارج الملاعب بطرقهم الخاصة والمميزة لتشجيع منتخبات بلادهم المشاركة حالياً في #مونديال_روسيا 2018.

وتنوعت "تقليعات" جمهور مونديال روسيا، حتى تحولت الظاهرة إلى مجال للتنافس بين المشجعين في شوارع المدن الروسية وعلى مدرجات الملاعب، حيث يسعى كل واحد إلى الخروج عن المألوف للتعبير عن دعمه ومؤازرته لمنتخب بلاده ومدى هوسه برياضة كرة القدم وجنون التشجيع، حتى استطاعت الجماهير خطف الأضواء إليها وسرقت الاهتمام الإعلامي من اللاعبين.

وظهرت في الأيام الأولى من مونديال روسيا، مجموعة من الإطلالات الغريبة والطريفة والصيحات الجديدة، فاتخذت أزياء البعض أشكال الحيوانات، بينما تفنن البعض الآخر في وضع أقنعة مبتكرة، وبذل مجهود كبير في رسم لوحات فنية على الأجساد بألوان تحمل علم بلادهم.