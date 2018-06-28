صور.. مقتل تلميذين بهجوم على طلبة مدرسة في شنغهاي

قالت الشرطة في شنغهاي إن رجلاً هاجم طلاب مدرسة بسكين، فقتل اثنين منهم وأصاب شخصين آخرين.

ووصفت الشرطة المهاجم بأنه عاطل عن العمل وغاضب على المجتمع.

وفي بيان الشرطة، فإن الرجل البالغ من العمر 29 عاماً، هاجم ثلاثة من تلاميذ المدارس، وولي أمر أحد الأطفال بسكين تستخدم في تقطيع الخضراوات، حول الساعة 11 و30 دقيقة بالتوقيت المحلي الخميس.

وذكرت الشرطة أنه تم نقل الضحايا إلى المستشفى، وتوفي طفلان بينما أصيب الثالث، في حين أن حالة ولي الأمر في وضع حرج.

وفى وقت سابق من أبريل الماضي، قام رجل يبلغ من العمر 28 عاماً يحتقر الأطفال بسبب تعرضه للمضايقات في المدرسة بطعن سبعة من طلاب المدارس المتوسطة الصينية حتى الموت، عندما كانوا في طريقهم من الدروس في مقاطعة شنشي بشمال غربي الصين.

وتستخدم السكاكين بشكل شائع في مثل هذه الهجمات لأن هناك تشديداً على السلاح في الصين.