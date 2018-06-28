بالصور.. أول ضرير في باكستان يتولى منصب قاض مدني

أصبح الباكستاني، يوسف سليم، أول قاضٍ ضرير في بلاده، بعد أن أدى اليمين الدستورية لممارسة مهامه مؤخراً، متغلباً على الإعاقة بالمضي في تحدي الحياة لفاقدي البصر.

وكان سليم قد حصل على ميدالية ذهبية خلال تخرجه في جامعة البنجاب في عام 2014، ثم مارس مهنة القانون لمدة عامين، قبل التقدم بطلب لكي يصبح قاضياً مدنياً.

ويقول إنه محظوظ بأنه واحد من 21 شخصاً اختيروا لهذه الوظيفة من جملة 6500 كانوا قد تقدموا لها.

ويضيف أنه تصدر الامتحانات المكتوبة، ومن ثم اجتاز بقية المعاينات النفسية وتم اختياره.

ويستخدم سليم برنامج قراءة بالشاشة، حيث يستمع لما يكتب على الشاشة من نصوص من خلال التعليقات الصوتية ونص الكلام.

ويقول: "من المؤكد أنها علامة فارقة، وأنا فخور للغاية، لأنني حصلت على فرصة أن أكون أول شخص أعمى في باكستان يعمل كقاضٍ مدني".

ومع أنه فخور بما حققه إلا أنه يتوخى الحذر، بشأن التحدي الذي ينتظره.

يضيف: "أشعر أنها مرحلة سعيدة للغاية في حياتي، ولكنها أيضا مسؤولية كبيرة على عاتقي".