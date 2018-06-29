حكاية الكافيار الروسي.. الأسود لا يغادر البلاد

عندما تتجول في محال ومطاعم #روسيا يلفت نظرك دائما #الكافيار الروسي، تلك الأكلة المعروفة في التاريخ الروسي، وهي تبدو للبعض أحد المقبلات غالية الثمن ورمزاً من الرفاهية التي تقدم في المطاعم الفارهة، ولكنها في روسيا تظهر دائما وكأنها من تقاليد البلاد.

الكافيار هو بيض مالح يستخرج من بطارخ بعض أنواع الأسماك، مثل #سمك_الحفش. والكافيار عدة أنواع منها الأسود المتواجد بوفرة في بحر ي قزوين والبحر الأسود، والأحمر المستخرج من أسماك السالمون.

كما أن للكافيار فوائد غذائية متعددة، أشهرها القدرة على إعطاء الطاقة بسبب ما يحتويه من فيتامينات، ويعد وجبة سهلة الهضم.

"العربية.نت" التقت عددا من بائعي الكافيار، حيث أكد ديميتري أن الكافيار الروسي يصنف على أنه من الأجود على مستوى العالم، ويعد من أكثر الوجبات الروسية التي تحظى بالإقبال من السائحين كمقبلات، ويتم تصديره للأسواق العالمية.

ويحذر الأطباء من تناول الكافيار بكميات كبيرة بسبب ما يحتويه من نسب عالية من #الكوليسترول.

جدير بالذكر أن الروس باتوا يفضلون الكافيار الأحمر عن الأسود لأن أسعاره أقل.

ويعتبر القانون الروسي الكافيار الأسود من الوجبات الممنوع إخراجها مع السائحين.