شاهد.. كيف تسبب الكعب العالي في دهس امرأة

أظهرت كاميرا في الشارع كيف أن امرأة انزلقت أمام سيارة مسرعة، بطريقة مروعة، عندما كانت تريد أن تعبر على عجل إلى الحارة الثانية، في شارع بإحدى مدن المكسيك.

ووقعت الحادثة في نوغاليس بولاية سونورا، حيث دهست السيارة المرأة وكادت تلقى حتفها.

ونقلت مينيرفا إف. اس. البالغة 22 عامًا إلى المستشفى، بعد هذا الدهس القاسي في الشارع المكون من 3 حارات.

وكانت تلبس الكعب العالي الذي فاقم من الكارثة مع الجري، كذلك يبدو أن معها هاتف نقال.

ولم تكن المرأة قد انتبهت أن هناك سيارة مسرعة في اتجاهها، لهذا سارعت بالعبور لتلقى نفسها تحت العجلات.

وقام السائق بالرجوع بالسيارة إلى الوراء ليتيح للمرأة أن تنهض، حيث اتضح أنها أصيبت بجروح خطيرة، كما أصيب شخص آخر في الحادثة.

وقيل إن حالتها الآن مستقرة بعد تلقي العلاج لتنجو من هذا الموت المحقق لكنها تعاني الآن من كسور في ركبتها اليسرى ومرفقها، وإصابات في يدها اليمنى وكدمات على جسدها.

وكان هناك معبر للمشاة على بعد 50 مترا من وقوع الحادثة، ولكنها لم تستخدمه.