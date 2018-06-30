شاهد..صاروخ فضاء ياباني يهوي بعد ثوان من إطلاقه

تحطم صاروخ فضاء ياباني بعد ثوانٍ من إطلاقه، السبت، شمال البلاد.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن الصاروخ "مومو-2" الذي أنتجته شركة " #إنستيلار_تكنولوجيز" ، اشتعل بعد ثوان من إطلاقه من موقع بمدينة تايكي في جزيرة #هوكايدو (شمالا).

ولم تبلغ السلطات عن وقوع إصابات جراء تحطم الصاروخ البالغ طوله 10 أمتار وقطره 50 سم، ووزنه طن واحد.

ولم يصدر عن الشركة المنتجة بيان يوضح أسباب فشل إطلاق الصاروخ.

والعام الماضي، أعلنت الشركة ذاتها فشل تجربة إطلاق الصاروخ "مومو-1" بسبب مشكلات في تحديد المسافات وحركة الصاروخ.