حادثة غريبة.. قاتل يسلم نفسه وجثة ضحيته للشرطة

هذه لحظة تقشعر لها الأبدان حيث تم القبض على قاتل بهدوء، في موقف سيارات الشرطة، حيث وصل بنفسه إلى هناك يقود سيارته في حين كانت جثة ضحيته في المقعد الأمامي من السيارة.

وفي الفيديو الذي نشرته الشرطة يظهر القاتل "سوخويندر سينغ"، البالغ من العمر 41 عاما، وهو يتجول بشكل غير عادي في مركز شرطة بـ " #ويست_برومويتش" في #إنجلترا، قبل أن يصطحب الضباط إلى جثة شقيق زوجته "هاميش كومار"، الذي قتله قبل ساعات فقط إثر خلاف.

واستمعت المحكمة إلى قصة القاتل الذي أخذ الضحية لمدة خمس ساعات في سيارته، بعد أن طعنه في صدره، قبل أن يقوده في نهاية المطاف إلى مركز الشرطة في صباح 10 أغسطس من العام الماضي.

سجن وعلاج نفسي

وحُكم على سينغ يوم الجمعة 29 يونيو، بالسجن خمس سنوات، بعد اعترافه بالقتل الخطأ، في جلسة سابقة بمحكمة وولفرهامبتون الملكية.

وسيتلقى علاجاً في المصحة العقلية قبل أن يُعاقب بالسجن، ثم ترحيله إلى الهند بعد الإفراج عنه.

وفي البداية، نفى سينغ قتل الرجل البالغ من العمر 39 عاما، ولكن بعد فترة من التقييم النفسي أقرّ بذنب القتل غير المتعمد.

وقال هاري هاريسون وهو مفتش تحريات من فريق التحقيق التابع لشرطة وست ميدلاندز: "هذه حالة غير عادية حيث أحضر سينغ ضحيته لنا".

وأضاف: "لقد سار إلى مركز الشرطة، ليكشف عن كومار القتيل في مقعد الراكب بسيارته".