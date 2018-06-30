بالفيديو.. مصافحة "غريبة" تفقد ترمب توازنه

انقلبت مصافحة الرئيس الأميركي دونالد #ترمب ضده هذه المرة. فالرئيس الأميركي المعروف بقبضته القوية التي غالباً ما تترك أثرها "إعلاميا" و"جسدياً" على أيدي ضيوفه، تأثر على ما يبدو بقبضة الرئيس البرتغالي، مارسيلو ريبيلو دي سوزا، الذي التقاه في البيت الأبيض الخميس.

Better resolution.



How did I miss this global jewel?



Trump grunts out "whoa!" as President Rebelo de Sousa of Portugal teaches Trump a lesson on civility and handshakes pic.twitter.com/dwoFsg4cOG — ☇RiotWomenn☇ (@riotwomennn) June 28, 2018

فقد سبق دي سوزا هذه المرة ترمب، وباغته بجذب يده بقوة أثناء المصافحة أمام مدخل البيت الأبيض، ما جعله يفقد توازنه لبرهة.

ويظهر الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل، كيف بادر الرئيس البرتغالي بعد خروجه من سيارته أمام البيت الأبيض، بخطف يد ترمب، الذي عادة ما يفعلها أثناء مصافحة نظرائه، ما فاجأ الرئيس الأميركي الذي بادر قائلاً: "واو"، بحسب ما أظهرت بعض اللقطات.