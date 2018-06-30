هذه عقوبة طبيب فرنسي اغتصب 32 مريضة

حكمت محكمة جنايات فرنسية على طبيب متقاعد بالسجن عشر سنوات إثر اغتصابه في الماضي 32 مريضة.

تييري داساس (68 عاما) هو طبيب سابق في بلدة أرجان-سور-سولدر (وسط فرنسا) التي تضم ألفي نسمة، أدين باغتصاب 32 مريضة بإصبعه أو بأداة طبية.

وأدانته أيضا هيئة المحلفين بـ"انتهاك الخصوصية"، لأنه صوّر نفسه وهو يمارس هذه الأفعال التي ادعّى أنها فحوص طبية، وذلك مع تسع من المريضات الاثنتين والثلاثين.

وقد برأته المحكمة في المقابل من اتهامات اغتصاب أربع مريضات أخريات.

وكانت النيابة العامة قد طالبت بـ 18 سنة من السجن. وقد أقر الطبيب داساس بأنه صور المريضات من دون علمهن، لكنه نفى أن يكون قد اغتصبهن. وقد استغرقت محاكمته ثلاثة أسابيع.

وزج بالطبيب في السجن إثر المحاكمة، ومنع أيضا من مزاولة المهنة مدى الحياة، والإقامة في هذه المنطقة الفرنسية طوال 10 سنوات.