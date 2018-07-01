اعتبرت مخالفة لتقاليد القصر.. ميغان حاولت لمس يد هاري

في القصر الملكي البريطاني حيث يمنع التعبير عن المشاعر، لم تفت على وسائل الإعلام البريطانية محاولة الدوقة #ميغان_ماركل الإمساك بيد زوجها وهما يسيران خلف الملكة #إليزابيث.

وقد اعتبرت خروجاً على التقاليد الملكية. وظهرت الدوقة ميغان (34 عاماً) المتزوجة حديثاً من #الأمير_هاري في فيديو مصور في حفل في قصر باكنغهام وهي تمد يدها لتلامسه ليسحب الأمير هاري فوراً يده في التزام منه بالبروتوكول الملكي.

ومع أن الصحافة البريطانية علقت على جهل الدوقة، وهي أميركية، بالتقاليد الملكية إلا أن الرأي العام البريطاني دافع عنها وانتقد عادات القصر المتشددة. ولم يعلق القصر على الحادثة.