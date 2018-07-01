العربية.نت اليوم.. هذه أوامر الحوت الأزرق لسعودي انتحر

عرضت فقرة "العربية.نت اليوم"، الأحد، مجموعة من الأخبار المنوعة من تقديم الزميلة #هبة_فارس ضمن برنامج #صباح_العربية.

البداية من السعودية وتفاصيل أوامر لعبة الحوت الأزرق القاتلة التي نفذها طفل سعودي انتهت بشنق نفسه.

وإلى قصة تحدٍّ ونجاح بطلها شاب سعودي انتصر على الشلل وحصل على شهادة الثانوية العامة بتقدير ممتاز.

وعرضنا حادثة غريبة في إنجلترا، قاتل سلم نفسه إلى الشرطة وضحيته الجثة بجانبه.

ولمحبي الشوكولاتة، هل تعلمون أن الكاكاو كان يخلط بالفلفل الحار؟

ومن مصر.. هذا معنى وأصل الجملة الشهيرة "على سنجة عشرة".