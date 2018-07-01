فيديو لشرطي يصعق شابا من سود أميركا كان جالسا بلا حراك

مع أن الشاب الأسود امتثل الخميس الماضي في مدينة Lancaster بولاية بنسلفانيا الأميركية لأمر الشرطي بأن يجلس بلا حراك على الرصيف ويدير له ظهره ويضم ساقيه، إلا أن الشرطي Philip Bernot أطلق عليه حزمة كهربائية من مسدس معروف باسم Taser المثير للجدل.

وأحدث الشرطي بما فعل موجات احتجاج مستمرة للآن في بنسلفانيا من استخدام العنف المفرط ضد ذوي الأصول الإفريقية، خصوصاً أن استخدام هذا النوع من المسدسات الكهربائية، بحسب ما قرأت "العربية.نت" في موقع صحيفة "نيويورك تايمز" الناشرة خبر صعق شاب مستسلم وبلا حراك، قتل عدداً من الأشخاص لديهم حساسية مفرطة من الصعق الكهربائي، لذلك تم إيقاف الشرطي الذي لا يزال يخضع للتحقيق وتقييم السلوك.

في الفيديو الذي صوره أحد المارة لما حدث، نجد الشرطي وقد سيطر بالكامل على Sean Williams البالغ 27 سنة، بعد أن لاحظه يحمل مضرب بيسبول ويلاحق به شخصاً آخر للاعتداء عليه، لسبب غير معروف، وبدلاً من أن ينتظر وصول دورية استدعاها لتنقل المعتقل إلى مركز للاحتجاز يجري فيه استجوابه، قام و"كوّمه" على الرصيف بالحزمة الصاعقة، في استخدام واضح للإمعان في القوة، وسريعاً انتشر الفيديو في مواقع التواصل، فشاهده أكثر من مليونين و500 ألف في "فيسبوك" وحده، وسريعاً بدأت الاحتجاجات.