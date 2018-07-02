العثور على الفتيان ومدربهم سالمين بالمغارة التايلاندية

عثر على الفتيان الـ 12 العالقين منذ 9 أيام مع مدربهم لكرة القدم في مغارة غمرتها المياه في #تايلاند "سالمين"، بحسب ما أعلن حاكم المنطقة مساء الاثنين.

وقال نارونغساك أوسوتاناكورن حاكم منطقة شيانغ راي وسط صيحات فرح من المسعفين والصحافيين "عثرنا عليهم جميعهم سالمين".

غير أن #عملية_الإجلاء لن تكون فورية، بحسب ما أوضح الحاكم الذي يرأس أيضا خلية الإسعاف.

وفي الأثناء، سيبقى عناصر إنقاذ مع الفتيان في المغارة ريثما يستعيدون عافيتهم لاجتياز المسافة التي تفصلهم عن المخرج الممتد على أكثر من ثلاثة كيلومترات والذي تغمر المياه أجزاء منها.

وصرّح نارونغساك أوسوتاناكورن "سوف نقدّم لهم الطعام لكننا لسنا متأكدين أنه في وسعهم تناوله لأنهم لم يتناولوا شيئا منذ فترة طويلة. وسوف نوفد إليهم طبيبا".