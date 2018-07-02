طفل أتم الدراسة الثانوية في الـ8.. متردد بشأن مستقبله

قال طفل بلجيكي، أتم تعليمه الثانوي في الآونة الأخيرة وعمره ثماني سنوات، للصحافيين إنه فخور بما أنجزه، لكنه ما زال مترددا ولم يحسم أمره بعد بشأن مستقبله.

وأتم لوران سايمون، المولود عام 2009 في مدينة أوستند الساحلية التي كانت منتجعا ملكيا، في عامين فقط بدلا من ستة أعوام ليصبح أصغر بنحو 10 من قرنائه الذين تخرج معهم.

وقال سايمون إنه يفكر حاليا في العمل كمهندس على الرغم من أن عليه أن يلتحق بالجامعة أولا.

وأفادت شبكة "في. تي. إم" البلجيكية أن سايمون حصل على 145 درجة في اختبار الذكاء وهو معدل أعلى بكثير من مستوى 130 الذي يعد من يتجاوزه "موهوبا".