بعد إعلان وفاتها.. امرأة حية في المشرحة!

عثر على امرأة أعلنت وفاتها خطأ بعد حادث سير، حية بعد بضع ساعات في ثلاجة المشرحة في جنوب إفريقيا.

وأفاد أحد القيمين على خدمة الطوارئ بأن عناصر الإسعاف استدعيت إلى موقع وقع فيه حادث سير في ضواحي كارلتنفيل جنوب غربي جوهانسبرغ، حيث عثروا على جثث ثلاث ضحايا خارج إحدى السيارات.

من جهته، قال المسؤول عن العمليات في شركة "ديسترس ألرت" الخاصة لخدمات الإسعاف الطبية، غيريت برادنك: "اتبعنا كل الإرشادات المعمول بها... وأجرينا كل الفحوصات للتأكد من النفس والنبض وأعلنت بالتالي وفاة الضحية".

ونقلت جثث الضحايا الثلاث إلى المشرحة.

وعندما كان أحد عمال المشرحة يضع الجثث في الثلاجة، تبين له أن المرأة ما زالت تتنفس، فنقلت بسرعة إلى مستشفى في كارلتنفيل لتلقي العلاج.

وفتحت شركة "ديسترس ألرت" تحقيقاً في ملابسات الحادثة. وذكر برادنك أن "الطاقم جد محبط. فمهمتنا تقضي إنقاذ حياة الأشخاص وليس إعلان الأحياء موتى".