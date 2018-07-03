تحب السياحة في باريس؟ بطاقة تغنيك عن الأموال نقداً

اعتباراً من أيلول/سبتمبر، سيتسنى لزوار باريس وضواحيها الحصول على بطاقة جديدة للتفسّح والتنقّل، بحسب ما أعلنت الاثنين فاليري بيكريس رئيسة منطقة إيل-دو-فرانس.

وهذه البطاقة المسماة "باريس ريجيون باس" التي تتخذ شكل بطاقة ائتمانية تتيح للسياح المشاركة في أنشطة ثقافية، فضلاً عن استخدام القطارات والحافلات.

وهي ستطرح للبيع في نهاية أيلول/سبتمبر بمناسبة بطولة الغولف الدولية "رايدر كاب".

وستقدم ثلاث تعرفات في إطار هذا العرض تتراوح بين 69 و189 يورو تشمل رحلة في نهر السين وجولة في حافلة سياحية وتتيح زيارة 60 متحفا في المنطقة.

وأوضحت بيكريس أن هذه المبادرات موجهة خصوصاً إلى "الطبقة الصينية الوسطى الكثيرة التنقلات" التي تحبّذ الاستغناء عن السيولة للمدفوعات.