شاهد.. سمكة قرش تنقض على امرأة

سجل مقطع فيديو لحظة مرعبة تنقض فيها سمكة قرش على يد #امرأة تطعمها من سطح قارب لتسقطها داخل المياه.

ووقع الهجوم قبل يومين بينما كانت مليسيا برونينغ، البالغة من العمر 34 عاما، من بيرث، تمضي عطلة في خليج دوغونغ، قبالة الساحل الشمالي الغربي لأستراليا، وهي منطقة نائية معروفة بانتشار أسماك القرش.

وكانت برونينغ تقف على مؤخرة يخت بجوار شخص، وهي تقدم وجبة من الأسماك لقرش وكأنها #حيوان_أليف، وفجأة تنقض الأخيرة على يدها وتجذبها وتسقطها في المياه.

وقالت: "حدث ذلك بسرعة، وشعرت أن أصابعي تتمزق من جذبة #القرش القوية، وعندما صعدت كنت على يقين من فقد أصابعي، وقررت ألا أنظر إليها حتى لا أتعرض لصدمة".

ونجت المرأة من الحادث بعد أن انتشلها الرجل بجوارها مباشرة. كما لم تتعرض لإصابات في يدها، بعد أن ظنت أنها تعرضت لإصابات ستظل تلاحقها طوال عمرها.

وأكدت أنها ارتكبت خطأ ولن تكرره، محذرة الآخرين: "لا تطعموا أسماك القرش".