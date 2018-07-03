فرنسا.. ضبط سيارتين ومروحية استخدمها الفار رضوان فايد

عثرت الشرطة في شمال فرنسا على سيارة استخدمها #رضوان_فايد في عملية الهروب المعقّدة من سجنه الأحد والتي أثارت ضجة بحجمها وطريقتها، بحسب ما أعلن مصدر قريب من التحقيق.

وضبط المحققون سيارة استخدمها السجين الهارب حين غادر مركزا تجاريا في شمال باريس حيث عُثر أيضا على سيارة أخرى استخدمها مع شركائه.

ونقلت صحيفة "لو باريزيان" أن السيارة وجِدت محترقة.

أما المروحية التي حطّت في السجن لتهريب رضوان فايد، فقد عُثر عليها أيضا في شمال باريس.

وما زال رضوان فايد متواريا عن الأنظار بعد عملية هروب مذهلة من سجن في ضواحي باريس. وشارك في هذه العملية رجال "مدجّجون بالسلاح" ساعدوا فايد على الفرار من السجن المركزي في ريو في منطقة باريس على متن مروحية حطّت في السجن ونقلته إلى خارجه، إلى منطقة ما زالت مجهولة.

وهي المرة الثانية التي يهرب فيها هذا السجين، بعد فرار أول قبل خمس سنوات، وهو يمضي عقوبة السجن 25 عاما لإدانته بتنفيذ عملية سطو مسلّح أسفرت عن مقتل شرطية، في العام 2010.