لعنة زرافة قتيلة تطارد أميركية على صفحات التواصل!

أثارت صور صيادة من ولاية كنتاكي الأميركية مع زرافة سوداء نافقة كانت قد اصطادتها في جنوب إفريقيا رد فعل غاضباً على الإنترنت بعد انتشارها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعبّر الآلاف من مستخدمي تويتر عن غضبهم من تيس تومسون تالي (37 عاماً) لقتلها الزرافة في رحلة صيد الصيف الماضي.

وذكرت صحيفة (يو.إس.إيه توداي) أن تالي كتبت في رسالة تم حذفها من على فيسبوك "تحقق اليوم دعائي وتحول حلم حياتي إلى واقع! رصد هذه الزرافة السوداء النادرة ومطاردتها لفترة".

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وجاء في الرسالة أن عمر الزرافة أكثر من 18 عاماً، ووزنها حوالي 1815 كيلوغراماً. وعمر الزرافة عادة 25 عاماً.

ولم تنتشر الصور إلا مؤخراً بعد أن أعاد موقع أفريكلاندبوست نشرها على تويتر الشهر الماضي. وسرعان ما انتشرت الإدانات على الإنترنت.

ودافعت تالي عن نفسها في رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلتها لقناة فوكس نيوز ونشرتها القناة على موقعها الإلكتروني قائلة إن الزرافة لم تكن من الأنواع المصنفة كأنواع نادرة في جنوب إفريقيا.