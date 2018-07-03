"الأسطورة" مارادونا لنيمار: كفاك تمثيلاً

انتقد أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، الثلاثاء، النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لادعائه السقوط في بعض الفترات أثناء مباريات منتخب بلاده في بطولة كأس العالم المقامة في روسيا.

وفي تصريح صحفي، قال مارادونا: "يتحتم على نيمار عاجلًا أو آجلًا التوقف عن ادعاء السقوط والتمثيل"، بحسب وكالة الأناضول.

وأضاف: "ادعاء السقوط الآن سيعني الحصول على بطاقة صفراء بسبب وجود تقنية الفيديو المساعد للحكم في النسخة الحالية للمونديال".

وأوضح مارادونا: "نيمار قام بالتمثيل في لقاء كوستاريكا ويجب أن يغير أسلوب الادعاء مستقبلًا".

وأشاد الأسطورة الأرجنتينية بالمدرب البرازيلي تيتي قائلًا: "أنا أحب تيتي كثيراً ، فهو مدرب متميز ساهم في عمل طفرة لمنتخب السامبا".

وانتزع المنتخب البرازيلي بطاقة العبور إلى ربع النهائي ليصطدم بنظيره البلجيكي يوم الجمعة المقبل.