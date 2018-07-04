رغم الهزيمة.. شاهد ماذا فعلت اليابان بعد مباراة بلجيكا؟

رغم الهزيمة التي منيت بها #اليابان أمام #بلجيكا في دوري الـ 16 من كأس العالم بروسيا، ومغادرتها المونديال، إلا أن ذلك لم يحرم المشجعين اليابانيين من القيام بدورهم المعتاد في نظافة مدرجات ملعب #روستوف قبل الخروج منه.

وطغت أخلاق اللاعبين كذلك رغم أنهم شرعوا في البكاء، فقد كتبت المنسقة العامة للفيفا بريسيلا جانسينز على تويتر أن الفريق الياباني شكر روسيا المضيفة وهو يغادر الملعب.

ونشرت جانسينز صورة لغرفة خلع الملابس الخاصة بالمنتخب الياباني وقد بدت نظيفة، وكتبت: "هذه هي غرفة الملابس اليابانية بعد خسارتهم أمام بلجيكا في الدقيقة 94".

وشكرت كذلك المشجعين في الملعب الذين نظفوا كل شيء، بما في ذلك مقاعد البدلاء وأماكن تغيير الملابس، وتحدثوا إلى وسائل الإعلام بلطف وهم يشكرون روسيا.

ووصفت منسقة الفيفا اليابان بأنه "فريق نموذجي يقتدى به".

وقد تم التقاط العديد من الصور للمشجعين اليابانيين وهم يجمعون القمامة رغم حزن الهزيمة الظاهر على وجوههم.

وهذا التقليد أصبح مميزًا للمشجع الياباني عقب كل مباراة أداها منتخب بلاده في #كأس_العالم بروسيا، حيث يشاهد الياباني وهو يجمع القمامة وينظف المكان مع العمال في الملعب.

يذكر أن اليابان صعدت إلى دور الـ 16 بعد الفصل بينها وبين السنغال عن طريق قاعدة اللعب النظيف حيث حصلت على إنذارات أقل.