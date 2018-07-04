صوت غريب يخرج من وزير دفاع بريطانيا وهو يتحدث عن سوريا

كان وزير الدفاع البريطاني Gavin Williamson يتحدث عن سوريا أمام نواب مجلس العموم أمس الثلاثاء، ويقول إن بإمكان روسيا إنهاء الصراع الدائر في سوريا، "لأنها الدولة الوحيدة التي تتمتع بأكبر تأثير ممكن على نظام الأسد" فإذا بصوت "فضائي" الطراز وغريب يخرج منه فجأة ويقطع عليه سبيل الاستمرار بالكلام.

بثانيتين تقريبا، استدرك الوزير طبيعة ومصدر الصوت الذي لفظ عبارة سبقه الوزير إلى قولها أمام النواب، ونسمعه يقولها في بداية الفيديو الذي تعرضه "العربية.نت" لكلامه عن سوريا، وهي: "وجدت شيئا في الإنترنت، خاص بقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من.." فقطع الوزير الصوت بعد أن علم أنه صادر من تطبيق Siri في هاتفه المحمول، فتبسم واعتذر وقال: "من النادر أن يأتيك الإزعاج من هاتفك المحمول نفسه" فأضحك قوله بعض النواب.

وتطبيق "سيري" العامل لشركة "أبل" شبيه إلى حد ما بنظام Amazon Alexa المجيب عبر صوت فتاة افتراضية اسمها "أليكسا" على بعض الأسئلة التي تطرحها عليها، مثل كم الساعة الآن، وكم هي درجة الحرارة في الرياض اليوم، وهو (سيري) مساعد شخصي ومحاور، وقادر على التعرف إلى الأصوات، حتى إن بإمكانه البحث لك في "تويتر" مثلا عن تغريدات تتعلق بموضوع معين، أو العثور في الإنترنت على عبارات تريد استخدامها في كلمة تنوي إلقاءها.

وربما كانت العبارة التي قالها الوزير عن "قوات سوريا الديمقراطية" بأنها مدعومة جوا من التحالف، هي من بين عبارات قالها في كلامه أمام النواب وعثر له "سيري" هاتفه المحمول عليها في الإنترنت فاستخدمها، فبين ما قاله أيضا، هو أن المعركة مع "داعش" لم تنته بعد، وأن التنظيم قد يدخل فيها مرحلة جديدة يغيّر أفراده معها نهجهم، وأنه لا يزال لديه خلايا صغيرة في بعض المدن العراقية، "وقد تسعى إلى التجمع لتهديد الأمن والاستقرار" وهو ما وجدت "العربية.نت" أنه قاله قبل شهر تقريبا. كما طالب روسيا بأن "تمارس نفوذها لتضغط على الأسد لإنهاء الصراع"، وهي عبارة قالها تماما في أبريل الماضي أيضا.