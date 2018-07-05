بعد مقاطعتها.. شركة تسحب قمصانا معادية لترمب

أعلنت شركة التوزيع الأميركية الكبرى، #وولمارت، سحب قمصان عليها شعار معارض للرئيس #دونالد_ترمب من السوق، بعدما طالتها حملة مقاطعة من أنصاره.

وأثار توزيع هذه القمصان اعتبارا من يوم الاثنين الماضي موجة انتقادات على "تويتر"، وهي تحمل عبارة "أسقِطوا 45" علما أن ترمب هو الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة.

وقال راين فورنير رئيس تجمّع الطلاب المؤيدين لترمب في تغريدة: "يحقّ لشركة #وولمارت أن تبيع هذه القمصان، ويحقّ لنا أن نقاطعها، هذه حسنات النظام الرأسمالي".

لكن مستخدمين آخرين أشاروا إلى أن الشركة نفسها توزّع سلعا مؤيدة لترمب، منها قبعات وأكواب عليها شعاره الانتخابي "لنعد لأميركا عظمتها".

وإزاء هذا الجدل، قال متحدث باسم الشركة في تغريدة إن هذه القمصان سُحبت من التوزيع ولم تعد مطروحة للبيع. وأضاف: "كانت هذه السلع معروضة من بائع آخر وليس منا مباشرة".

وما زالت هذه السلع متوفرة على منصات بيع إلكترونية، منها " #أمازون".