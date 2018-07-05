حفرة تبتلع سيارة.. شاهد ماذا حدث للمراهق الذي بداخلها

نجا مراهق أميركي يبلغ من العمر 16 عامًا من الموت، بعد أن هوى بسيارته في بالوعة ضخمة على الشارع العام أثناء ذهابه إلى العمل في الصباح.

ووقعت الحادثة بولاية مينيسوتا حيث اضطر جاكسون لانغ إلى الفرار عن طريق النافذة الخلفية للسيارة، بعد أن جرفت الأمطار الغزيرة والسيول الأرض وأظهرت حفر الخدمات الأرضية.

وكان المراهق قد حصل للتو على رخصة القيادة.

وقد نشرت الشرطة المحلية في مقاطعة رينفيل مقطع الفيديو الخاص بالسيارة، على وسائل التواصل الاجتماعي، وأثنت على لانغ لارتدائه حزام الأمان.

وكتبت الشرطة على موقع فيسبوك أنه "بعد هطول غزير للأمطار في مقاطعة رينفيل، فقد جرفت طريق البلدة وكشفت قنوات الخدمات الأرضية تحته".

وقد كان السائق الصغير محظوظًا لنجاته من هذه الحادثة، ويرجع الفضل إلى حزام الأمان والأكياس الهوائية، وهو ما ذكّرت الشرطة الناس للاهتمام به.