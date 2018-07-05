صور.. هذه سماء اليوم الأكثر ازدحاما في تاريخ الطيران

أظهرت صور متلالئة من السماء أكثر من 202 ألف رحلة جوية تقلع وتهبط في كافة أنحاء الأرض، في واحد من أكثر أيام #الطيران ازدحاماً، وذلك الأسبوع الماضي.

وأصدرت شركة FlightRadar24 لرصد الرحلات الجوية خريطة من الرسوم المتحركة، تبين ذلك الكمّ الهائل من الطائرات التي تملأ السماء في جميع أنحاء العالم يوم الجمعة 29 يونيو.

وأعلنت "فلايت رادار 24" أنه كان واحداً من أكثر الأيام ازدحاماً التي سجلتها الشركة على الإطلاق منذ تأسيسها في عام 2006، بعد أن قامت بتتبع هذا العدد الكبير الذي وصل 202157 طائرة.

لحظة قياسية

وأضاف الموقع الإلكتروني السويدي أن هذه هي المرة الأولى التي يتابع فيها أكثر من 200 ألف رحلة في اليوم الواحد، وأنه في وقت الذروة كانت هناك أكثر من 19 ألف رحلة جوية في الجو في نفس الوقت.

وكتبت FlightRadar24 على موقع "تويتر" يوم السبت 30 يونيو: "كان يوم أمس هو اليوم الأكثر ازدحامًا في السنة في الأجواء وأكثر أيام العمل ازدحامًا بـ 202157 رحلة طيران، وهي المرة الأولى التي قمنا فيها بتتبع أكثر من 200 ألف رحلة في يوم واحد".

ومع ذلك، اعترفت الخدمة أنه من غير الممكن القول على وجه اليقين إذا كان ذلك الرقم هو القياسي على مدار تاريخ الطيران، لكن يمكن القول إنها فقط سجلت اليوم الأكثر ازدحامًا في التاريخ بالنسبة لها كشركة راصدة.

كيف تعمل الخدمة؟

وتصف Flightradar24 نفسها بأنها "الخدمة الأكثر شعبية في العالم لتتبع الرحلات، حيث تقوم بتحويل هاتفك أو جهازك اللوحي أو الكمبيوتر إلى رادار افتراضي لحركة المرور الجوية يعرض معلومات تفصيلية عن #الرحلات_الجوية والطيران للرحلات في جميع أنحاء العالم".

وتقوم الشركة بجمع البيانات من مصادر متعددة، بما في ذلك بيانات ADS-B وMLAT وبيانات عبر الرادار، يتم تجميعها مع الجدول الزمني وحالة رحلات الطيران من شركات الطيران والمطارات لتقوم بتقديم خدمتها.

أرقام أخرى

وقد ذكر الموقع أن أقل الأيام ازدحاماً يميل إلى أن يكون يوم عيد الميلاد، حيث يسافر معظم الركاب قبل أو بعد ذلك اليوم.

وتأتي الأرقام الواردة من FlightRadar24 في الوقت الذي كانت قد توقعت فيه إدارة أمن النقل في الولايات المتحدة (TSA) أن يوم الجمعة الماضي سيكون أكثر الأيام ازدحاماً على الإطلاق، حيث يقوم الوكلاء بفحص أكثر من 2.7 مليون شخص في المطارات.

وقالت إدارة أمن النقل الأميركي إنها تتوقع أن تفحص أكثر من 28 مليون مسافر وطاقم طيران بين الخميس الماضي إلى 9 يوليو.

وعبر تاريخها سجلت TSA أنها فحصت في يوم واحد 2.71 مليون شخص وذلك يوم الأحد بعد عيد الشكر في عام 2004.