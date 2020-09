طلب الزواج الأكثر جنوناً في العالم

ابتداءً من عام 2022 سيكون من الممكن طلب الزواج بالتحليق فوق سطح القمر وذلك تحت صوت الأغنية الشهيرة "طير بي إلى القمر" "Fly Me to the Moon" للمطرب فرانك سيناترا، وسيتم إجراء هذه الرحلة الفضائية والتي ستدوم لمدة أسبوع واحد على متن كبسولة مستقلة من أجل تمكين الحبيبين من السفر وحدهما.

وتطلق وكالة ApoteoSurprise، المتخصصة في تنظيم عروض الزواج المُدهشة، خدمة جديدة بـ 145 مليون دولار أميركي، ستمكن رجال القرن الواحد والعشرين من طلب يد عشيقاتهم المحبوبات بالتحليق حول القمر، وهذه الخدمة من شأنها أن تجعل مقولة القدرة على الفوز بالقمر من أجل الحبيب حقيقة واقعية، وهدف الوكالة الباريسية النهائي من خلال هذه الخدمة هو "تقديم طلب الزواج الأكثر جنونًا والأكثر جمالاً خلال الـ 13.8 مليار سنة الأخيرة".

ابتداءً من شهر مارس 2022، يمكن لأي عاشقٍ ثري القيام بحجز هذه الخدمة المخصصة على موقع www.proposeinparis.com والاستفادة من خمسة أشهر لاحقاً من البرنامج التالي:

• تدريب بدني وتدريب تقني أولي لمدة اثني عشر أسبوعًا.

• الإقلاع في اليوم المحدد من مركز كنيدي للفضاء في كيب كانافيرال، بفلوريدا.

• تشغيل، على خوذة كلا السائحين الفضائيين، أغنية "Also sprach Zarathustra, Op.30" لريتشارد شتراوس مباشرة عند شعورهما بالآثار الأولى المترتبة عن انعدام الوزن.

• الوصول إلى المدار القمري، ثلاثة أيام من بعد، مع التحليق حول النجم المحترِق على ارتفاع 300/200 كيلومتر فقط.

• إيقاف جميع الاتصالات مع الأرض لمدة حوالي ثلاثين دقيقة، وقتٌ تطير خلاله الكبسولة فوق الجانب المظلم من القمر.

• بث أغنية فرانك سيناترا "طر بي إلى القمر" عند منتصف طريق الطيران المداري، مما يسمح للعشيق بتقديم طلب الزواج "حلقة الزواج مخبأة داخل بدلته" بعيداً عن أي شكل آخر من أشكال الحياة.

• ظهور مذهل للأرض من وراء الحفر القمرية ورحلة العودة، لمدة أربعة أيام تقريبا، قبل العودة إلى الغلاف الجوي والهبوط النهائي.

سيكون المسار الذي تتبعه الكبسولة مشابهًا لمسار المهمة أبوللو 8 الأسطورية لعام 1968، وسيتم تجهيز الكبسولة، التي تصل سرعتها إلى 38.000 كلم/ساعة، بثماني كاميرات لتخليد وإلى الأبد الدخول المذهل للزوجين في تاريخ غزو الفضاء والغزو الغرامي.