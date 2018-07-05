مأساة أطفال الكهف مستمرة.. "حصار أشهر وأمطار غزيرة"

على الرغم من وصول فرق الإنقاذ إليهم، بعد 10 أيام من فقدانهم، إلا أن مأساة الأطفال الـ 12 التايلانديين ومدربهم، قد تستمر أشهرا ربما.

إذ لم يحرز عمال الإنقاذ في تايلاند تقدماً الخميس في تحديد متى وكيف سينتشلون 12 صبياً ومدربهم لكرة القدم من كهف تغمره المياه، حيث عثر عليهم هذا الأسبوع شاحبون وواهنون، لكنهم في العموم بصحة جيدة وذلك بعد أن حوصروا لأيام عدة تحت الأرض.

لكن التركيز الآن يتجه إلى كيفية إخراج المجموعة عبر عدة كيلومترات من الأنفاق الخطرة التي تغمرها المياه.

أمل معلق على الطقس وعلى تدريب الأطفال الغوص

إلا أن هؤلاء الصبية قد يواجهون احتمالات "صعبة"، فقد طرحت القوات البحرية احتمال أن يظل المحاصرون الثلاثة عشر داخل الكهف في إقليم تشيانغ راي لحين انحسار مياه السيول في نهاية موسم الأمطار خلال أربعة أشهر.

في حين رجح آخرون أن يخرج الصبية خلال أيام، إذا كانت أحوال الطقس جيدة، ويمكن شفط المياه من الكهف، وإذا تسنى تدريب المحاصرين على استخدام أدوات الغوص.

وكان أقارب بعض الصبية تجمعوا قرب الكهف في وقت مبكر الخميس، وقالت إحدى الأمهات إنها لم تتمكن من الاتصال بابنها. وأوضحت روتادو تشانترابول (37 عاما) وهي والدة براجاك سوتام (14عاما) "لم نستطع أن نرسل لهم رسائل بعد... حاولوا أمس إدخال هواتف محمولة لكن الحقيبة التي كانت بداخلها تحطمت".

توقع هطول أمطار غزيرة

واضطر عمال الإنقاذ للعمل في أيام هطلت فيها أمطار غزيرة غمرت الكهف في بداية عملية البحث، لكن الأمطار تراجعت نسبيا في الأيام الأربعة الماضية.

وأدخل عمال الإنقاذ طعاما ومياها ومسعفين، بينما كانوا يشفطون المياه من الأنفاق في محاولة لخفض منسوبها لتسهيل عملية الإنقاذ.

موضوع يهمك 10 أيام في كهف مظلم قضاها 12 صبياً مع مدربهم، قابعين فوق صخرة، لكي لا تغمرهم المياه.فقد تحولت رحلتهم لاستكشاف مجمع كهوف... شاهد كيف وصلوا "لأطفال الكهف" الذين هزّ اختفاؤهم العالم الأخيرة



لكن هيئة الأرصاد الجوية حذرت الخميس من أنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة من السابع وحتى 12 من يوليو على ما يصل إلى 60 في المئة من شمال البلاد الذي يشمل إقليم تشيانغ راي.

يذكر أن أعضاء فريق الناشئين اختفوا في الكهف بإقليم تشيانغ راي في 23 يونيو، وبدا أن عملية البحث والإنقاذ تقترب من نهايتها حين عثر فريق من الغواصين البريطانيين والتايلانديين على الصبية في وقت متأخر يوم الاثنين متجمعين على صخرة مرتفعة تتوسط بركة من المياه داخل الكهف، إلا أن عملية الإنقاذ لا تزال حتى الساعة متعثرة.