مزاد.. والفائز سيقضي ليلة بهذه الزنزانة!

أطلقت مؤسسة "سي إي أو سليباوت" الخيرية مزادا على تمضية ليلة في الزنزانة التي كان يقبع فيها الزعيم الجنوب إفريقي الراحل نلسون مانديلا بطل الكفاح ضد نظام الفصل العنصري، وذلك لتمويل برنامج لمساعدة المعتقلين.

وقد حققت المؤسسة شهرة لها من خلال إتاحتها لكبار المتمولين في العالم فرصة تمضية ليال في بعض من أغرب المواقع حول العالم لتمويل أعمال خيرية.

وكتبت المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني "لم يحصل أي مزاد من هذا النوع في تاريخ جنوب إفريقيا".

وأضافت "الفائز بالمزاد سينال شرف تمضية ليلة في داخل الزنزانة التاريخية رقم 7 حيث أمضى مانديلا ثمانية عشر عاما".

وقد استحالت هذه الزنزانة بطول 2,4 متر وعرض 2,1 متر في جزيرة روبن ايلاند قبالة سواحل مدينة كيب تاون من أشهر الزنزانات في العالم بعدما أمضى فيها مانديلا أول رئيس أسود في تاريخ جنوب إفريقيا (1994-1999) حوالي عقدين من الزمن.

ويستقطب هذا السجن المتحف المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، أكثر من 300 ألف زائر سنويا.

وقد أطلقت مؤسسة "سي إي أو سليباوت" هذه المبادرة قبيل الذكرى المئوية لولادة نلسون مانديلا في 18 تموز/يوليو.

وطُرحت تمضية ليلة هذه الذكرى (في الثامن عشر من الشهر الجاري) في الزنزانة بسعر أولي يبلغ 250 ألف دولار، فيما تخطت المزايدات عبر الإنترنت حتى الساعة 300 ألف دولار وفق "سي إي أو سليباوت".

وسيعلن عن الفائز بهذا المزاد في 16 تموز/يوليو.

وأوضحت المتحدثة باسم المؤسسة ليان ماكغوان، أن الأموال المجموعة خلال هذه العملية ستستخدم "لتمويل مشروع (من السجن إلى الجامعة) الذي يسمح بتحسين تعليم سجناء جنوب إفريقيا".

وتعذر الاتصال بإدارة سجن جزيرة روبن ايلاند.