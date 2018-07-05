ملياردير صيني يدفع حياته ثمن سيلفي في فرنسا

لقي ملياردير صيني مصرعه إثر سقوطه من مكان مرتفع عندما كان يلتقط صورة تذكارية أثناء رحلة عمل إلى جنوبي فرنسا.

وأفادت الشرطة الفرنسية، في بيان، أن بن وانغ جيان، الشريك المؤسس لمجموعة HNA الصينية، لقي مصرعه في 3 يوليو/تموز الجاري، في حادث سقوط بمدينة #بروفانس، جنوب شرقي فرنسا، حسب ما ذكرت صحيفة South China Morning Post الصينية الناطقة باللغة الإنجليزية، الخميس.

ووفقا للشرطة، كان بان (57 عاما) يقف أعلى جدار يبلغ ارتفاعه 15 مترا في قرية بونيو بالقرب من أفينيون، وهي منطقة في مدينة بروفانس، معروفة بطبيعتها الخلابة، وتشهد إقبالا كبيرا من السائحين.

لكن الملياردير الذي كانت عائلته تستعد لالتقاط صورة تذكارية له سقط أرضا ليلقى حتفه على الفور.

وتبلغ ثروة بان 1.7 مليار دولار، وساهم عام 1993 في إنشاء HNA، وهي رابع أكبر شركة طيران في الصين، ثم توسعت الشركة بعد ذلك لتصبح مجموعة تنشط في مجالات أخرى، بينها الفندقة والعقارات والسياحة والخدمات المالية واللوجيستية.