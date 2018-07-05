منطاد بصورة ترمب طفلا سيحلق في سماء لندن

من المرتقب أن يحلّق منطاد كبير يظهر #دونالد_ترمب على شكل طفل في سماء لندن خلال الزيارة المرتقبة للرئيس الأميركي الأسبوع المقبل، بعدما وافق رئيس البلدية #صادق_خان على طلب المتظاهرين أصحاب هذه المبادرة.

وسيحلّق هذا المنطاد البرتقالي اللون الممتد على ستة أمتار الذي يظهر الرئيس ترمب يرتدي حفاضا على مقربة من البرلمان على علو 30 متراً، بين التاسعة والنصف والحادية عشرة والنصف بالتوقيت المحلي.

وقال الناطق باسم رئيس بلدية لندن الذي تجلى اختلاف الآراء بينه وبين ترمب على "تويتر" إن "رئيس البلدية يؤيد الحق في التظاهر السلمي، ويتفهم أن ذلك قد يأتي على أشكال مختلفة".

وكشف الناشط ليو موراي، المنتمي إلى المجموعة التي أطلقت هذه المبادرة أن عريضة إلكترونية أطلقت حول هذه المسألة جمعت 10 آلاف توقيع.

وقال في تصريحات لقناة "سكاي نيوز" إن "البداية لم تكن سهلة مع مكتب رئيس البلدية الذي قال لنا إنه لا يعترف بـ "الطفل ترمب" شكلا شرعيا من أشكال التظاهر".

وأوضح أنه "نظرا للتأييد الواسع الذي حظيت به حملتنا، يبدو أن البلدية استعادت حسها الفكاهي. الطفل ترمب سيطير".

ومن المرتقب تنظيم حركات احتجاجية واسعة النطاق خلال زيارة ترمب بريطانيا الأسبوع المقبل، التي سيتخللها اجتماع برئيسة الوزراء تيريزا ماي وآخر بالملكة إليزابيث الثانية.