هذا هو الكتاب الذي حاول محمد صلاح إخفاءه عن متابعيه

صورة جديدة نشرها اللاعب المصري، محمد صلاح، في تغريدة له صباح اليوم الخميس في حسابه بتويتر، أثارت فضول المصريين.

وخلال رحلة عودته من بيروت مساء أمس برفقة أسرته بعد قضاء عطلة هناك، التقطت صورة للنجم المصري وهو يمسك بكتاب يقرأه، ولكن الصورة لم تكشف اسم الكتاب ولا غلافه، وهو الأمر الذي أثار فضول المصريين ودفعهم للبحث عن هذا الكتاب ولماذا حاول صلاح إخفاءه؟

وتبين أن الكتاب هو "فن اللامبالاة" للكاتب الأميركي الشاب، مارك مانسون، والذي صدر حديثاً، ويرسم ضمن فصوله معالم الطريق لحياة سعيدة وإيجابية، ويقدم دليلاً استرشادياً للتعامل مع البشر بإيجابياتهم وسلبياتهم.

ويقدم الكتاب نصائح للوصول إلى النجاح والحفاظ عليه، ومواجهة الحقائق الموجعة والتغلب عليها، مطالبا بالتفكير الإيجابي للوصول إلى حياة سعيدة ثرية.

الكتاب أعاد حديث المصريين مجددا عن المشكلات التي تعرض لها محمد صلاح مؤخرا، سواء مع اتحاد الكرة المصري بسبب عقد الرعاية، وكذلك المشكلات التي صاحبت بعثة المنتخب في روسيا، وكذلك المشكلة الخاصة بمقابلة الرئيس الشيشاني، وهو ما جعلهم يعتقدون أن نجمهم المحبوب، بحث عن ما يرشده للتغلب على مشكلاته ومواجهتها، فوجد ضالته في هذا الكتاب.

وكان نادي ليفربول الإنجليزي قد أعلن تجديد تعاقده مع محمد صلاح بعقد طويل الأجل.

ونشرت صفحة ليفربول الرسمية على موقع "تويتر" فيديو ظهر فيه محمد صلاح للمرة الأولى عقب تجديد تعاقده، قال فيه إنه سعيد جدا بتجديد تعاقده مع الفريق، وإن موسمه الأول في ليفربول كان موسماً لا يصدق بالنسبة له ولعائلته.

وذكرت أن تجديد التعاقد مع صلاح قضى على محاولات العديد من الأندية الأوروبية في التعاقد معه، وأبرزها برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، وبايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

يشار إلى أن صلاح سيشارك في حفل خطوبة شقيقه، خلال الأيام القادمة، ثم يتوجه بعدها لإنجلترا للمشاركة في فترة إعداد فريقه ليفربول للموسم الجديد.