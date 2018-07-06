سمّ قاتل.. هذا ما سيجده لصوص سرقوا خزنة متحف هولندي

أطلقت الشرطة الهولندية الخميس عملية بحث عن لصوص استولوا على خزنة في متحف في لايدن (شرق) تحتوي على #سمّ_قاتل كانت تصبّه قبائل في أميركا الجنوبية على رماح الصيد.

وقد دخل اللصوص الأربعاء إلى أحد أقسام "متحف بورهاف" في لايدن واستولوا على خزنة محمولة بحجم برّاد فيها قارورة تحتوي على سمّ، فضلا عن مبلغ ضئيل من المال.

وصرّح أميتو هارهويس مدير المتحف الوطني الهولندي للعلوم والطب: "هذا سمّ اسمه كوراره يستخدم في جنوب أميركا على رماح مخصصة للصيد".

وأوضح: "حصلنا عليه كهدية مخصصة للعرض لكننا قررنا الاستغناء عن هذه القطعة، فوضعناها في خزنة بانتظار إتلافها في ظروف آمنة".

وحذّرت الشرطة المواطنين من هذا السمّ "القويّ جداً الذي قد يؤدي إلى الموت"، داعيةً أي شخص يعثر عليه إلى عدم لمسه وإبلاغ أجهزتها.

وهذه المادة السامة مجففة وهي تشبه قطعة سكّر أسمر وقد وضعت في قارورة قديمة من الزجاج غطاؤها أحمر كتب عليها "كوراره".