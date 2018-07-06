صيادون طمعوا بقرون حيوانات فكانوا طعما للأسود

التهمت أسود ثلاثة صيادين غير قانونيين في محمية خاصة للحيوانات في جنوب شرق دولة جنوب إفريقيا، بحسب ما أفاد صاحب هذه المحمية.

وكان الصيادون قد دخلوا إلى محمية سيبويا صباح الاثنين مسلحين ببندقية وفأس طمعا بقرون حيوانات وحيد القرن، وقد عثر على أشلائهم في اليوم التالي، بحسب ما قال نيك فوكس لوكالة فرانس برس.

وأوضح "يبدو أنهم علقوا وسط مجموعة كبيرة من الأسود ولم يكن لديهم الوقت الكافي للتحرك"، مشيرا إلى أن عددهم المحدد ليس معلوما.

وتقتل آلاف الحيوانات، كل سنة، من نوع وحيد القرن في أفريقيا طمعا بقرونها التي تلقى رواجا كبيرا في ممارسات الطب التقليدي في الصين وفيتنام خصوصا.

ولم يبق سوى 5 آلاف حيوان وحيد قرن أسود في القارة الأفريقية، من بينها 1900 في جنوب أفريقيا. ويضم البلد أيضا نحو 20 ألف حيوان وحيد قرن أبيض، أي 80% من العدد الإجمالي لهذا النوع في العالم.