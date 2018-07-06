هكذا فاجأ محمد بن راشد طالبات أوائل الثانوية العامة

هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الخميس، الطالبات أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2017، متمنياً لهن مواصلة النجاح في مسيرتهن الدراسية وحياتهن العملية كنماذج مشرفة لشباب المستقبل القادر على إثبات جدارته بالريادة على كافة المستويات العلمية والعملية.

وفاجأ الشيخ محمد بن راشد الطالبات "أريام خليفة ضحى خليفة الكعبي.. وتيماء خير الله محمد صالح الهزايمة"، وكلتاهما من مدرسة مزيرع للتعليم الأساسي والثانوي للبنات بإمارة عجمان، وهاجر محمد أحمد البتانوني من مدرسة الهلاليات للتعليم الأساسي والثانوي للبنات بإمارة الشارقة، باتصال هاتفي، حيث أبلغهن بنتائجهن معرباً عن خالص أمنياته لهن بمزيد من التوفيق، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وحصلت أريام الكعبي على المركز الأول أكاديمياً على مستوى الدولة "المسار المتقدم"، بينما جاءت تيماء الهزايمة في المركز الأول على جميع الجنسيات على مستوى الدولة "المسار المتقدم"، بحسب معيار المدرسة الإماراتية، كما حصلت هاجر البتانوني على المركز الأول على جميع الجنسيات على مستوى الدولة "المسار العام"، بحسب معيار المدرسة الإماراتية والمعيار الأكاديمي.

وبهذه المناسبة، قال الشيخ محمد بن راشد: "سعداء بمشاركة أوائل الثانوية العامة اليوم فرحة النجاح... التفوق الحقيقي أساسه إدراك قيمة العلم وأثر المعرفة في تطوير حياتنا إلى الأفضل... التعليم كان وسيظل في مقدمة القطاعات التي توليها الدولة كل الدعم والرعاية... فبالعلم ترقى الشعوب وتتقدم الأمم... واستثمارنا في المستقبل يبدأ من إعداد الشباب القادر على تحقيق أعلى مستويات التميز... طموحاتنا لشبابنا كبيرة وتوفير المقومات التي تعينه على إطلاق طاقاته البناءة مهمة لا نتهاون في الوفاء بها على الوجه الأكمل".

كذلك وجه تحية تقدير للقائمين على العملية التعليمية والتربوية في الإمارات، مؤكداً على أهمية دورهم المحوري في إعداد أجيال تمتلك العلم والمعرفة بما يعينهم على الإسهام بفاعلية في بناء غد أفضل لهم ولمجتمعهم ووطنهم.

من جهتهن، أعربت الطالبات عن سعادتهن الغامرة بالاتصال الذي تلقينه من الشيخ محمد بن راشد، حيث كان هذا الاتصال سبباً في إدخال مزيد من البهجة والسرور عليهن وأسرهن ومضاعفة فرحتهن بالتفوق في مرحلة الثانوية العامة على مستوى الدولة.

وأعرب ذوو الطالبات عن بالغ الشكر والامتنان للفتة الشيخ محمد بن راشد وقالوا إنها تعكس مدى الاهتمام والتشجيع الذي يوليهما للشباب، لاسيما المتفوقين منهم بما تحمله هذه اللفتة من تحفيز على المحافظة على هذا التميز وأثر في تحقيق مزيد من التفوق.