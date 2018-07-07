العمل لإنقاذ أطفال الكهف مستمر.. وأكثر من 100 عملية حفر

أجرت فرق الإنقاذ التايلاندية أكثر من 100 عملية حفر عمودية في محاولة لإنقاذ فتية عالقين بكهف في تايلاند منذ 14 يوماً.

وأصرت السلطات على مواصلة خيار إجلاء الفتية من فوق بدلاً من إخراجهم من خلال عملية غوص محفوفة بالمخاطر.

من جهته، قال قائد خلية الأزمة، نارونغساك أوسوتاناكورن، للصحافيين، السبت: "لقد قمنا بأكثر من 100 عملية حفر لكننا لم نحدد موقعهم بعد"، مؤكداً أن الأطفال داخل الكهف "في صحة جيدة رغم القلق من تراجع مستوى الأكسجين في الداخل".

وكان الفتيان، البالغة أعمارهم بين 11 و16 عاماً، قد دخلوا مع مدربهم لكرة القدم إلى مغارة تهام لوانغ الواقعة شمال تايلاند، عند الحدود مع بورما ولاوس، مساء الثالث والعشرين من حزيران/يونيو بعد إنهاء تدريبهم الرياضي.

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وأثناء وجودهم في داخلها، هطلت أمطار موسمية غزيرة أغرقت أجزاء منها. ومنذ ذلك الحين تسعى السلطات لإخراجهم منها.